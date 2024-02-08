Швейцария отменила упрощенный въезд для российских дипломатов
Швейцария отменила упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и ввела более строгие правила получения визы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России в ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
«С осени прошлого года швейцарцы стали требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие», - заявил он.
По словам дипломата, российских дипломатов обязали получать визы для краткосрочных поездок в Швейцарию. Также с введением санкций усложнилась и логистика перелетов. Это негативно сказалось на привлекательности и авторитете Женевы, как комфортной площадки для проведения международных мероприятий.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность ограничить свободу передвижения российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества, по территории шенгенской зоны. Предполагается, что дипломатам из РФ будут предоставлять визы и виды на жительство, позволяющие передвигаться только в пределах выдавшей их страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru