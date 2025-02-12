Швейцария объявила о расширении санкций против России
Швейцария, которая ранее присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, приняля решения расширить ограничения. Как заявили в Федеральном совете страны, они начнут действовать 13 февраля.
В частности, вводится запрет на признание и исполнение некоторых судебных решений, в которых суды РФ заявляют об исключительной юрисдикции в отношении споров между российскими и швейцарскими компаниями.
«Этот запрет призван защитить права швейцарских компаний и оградить их от неоправданного финансового ущерба», - говорится в заявлении.
Также решение расширение различные положения, позволяющие швейцарским компаниям выводить инвестиции из России в упрощённом порядке.
Ранее российский посол Сергей Гармонин заявил, что Россия уберёт Швейцарию из списка недружественных стран, когда она прекратит недружественную политику в отношении Москвы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru