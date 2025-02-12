Швейцария объявила о расширении санкций против России

Швейцария, которая ранее присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, приняля решения расширить ограничения. Как заявили в Федеральном совете страны, они начнут действовать 13 февраля.

Великобритания и США ввели санкции в отношении шести граждан и двух компаний РФ

В частности, вводится запрет на признание и исполнение некоторых судебных решений, в которых суды РФ заявляют об исключительной юрисдикции в отношении споров между российскими и швейцарскими компаниями.

«Этот запрет призван защитить права швейцарских компаний и оградить их от неоправданного финансового ущерба», - говорится в заявлении.

Также решение расширение различные положения, позволяющие швейцарским компаниям выводить инвестиции из России в упрощённом порядке.

Ранее российский посол Сергей Гармонин заявил, что Россия уберёт Швейцарию из списка недружественных стран, когда она прекратит недружественную политику в отношении Москвы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСРоссияШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры