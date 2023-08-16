Швейцария не станет выдавать шенгенские визы гражданам новых регионов России
Жители новых регионов России, а также Абхазии и Южной Осетии не смогут получить шенгенские визы Швейцарии, сообщает РИА Новости.
«Лица из бывших регионов Украины и сепаратистских регионов Грузии больше не могут получать шенгенскую визу или пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией», — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.
Кроме того, власти конфедерации объявили, что не будут признавать обычные и дипломатические паспорта граждан из этих регионов, а также удостоверения личности моряков и свидетельства о возвращении.
Ранее Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: Россия готовит наступление в зоне СВО на Украине
- В Ростовской области заявили о диверсии на водоводе
- Путин призвал обеспечить педагогам достойные зарплаты
- Швейцария не станет выдавать шенгенские визы гражданам новых регионов России
- Российские беспилотники получат мини-ответчики «свой-чужой»
- Курс доллара опустился ниже 95 рублей, евро дешевле 103 рублей
- Полиция Майами передала Украине оружие гангстеров
- Площадь природных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га
- Аксенов предсказал исчезновение крымских «ждунов» ВСУ
- СМИ: Африканский союз выступил против интервенции в Нигер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru