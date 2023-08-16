Швейцария не станет выдавать шенгенские визы гражданам новых регионов России

«Лица из бывших регионов Украины и сепаратистских регионов Грузии больше не могут получать шенгенскую визу или пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией», — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Кроме того, власти конфедерации объявили, что не будут признавать обычные и дипломатические паспорта граждан из этих регионов, а также удостоверения личности моряков и свидетельства о возвращении.

Ранее Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

