Forbes: Банк Julius Baer закроет счета клиентам из России

Швейцарский банк Julius Baer начал уведомлять клиентов, постоянно проживающих в России, о предстоящем закрытии счетов. Об этом пишет Forbes.

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По данным издания, об изменениях сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust. Официально Julius Baer не предупреждал о закрытии счетов.

Отмечается, что швейцарский банк решил прекратить предоставлять услуги российским клиентам «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями». Деловые отношения с россиянами прекратят не позднее 31 декабря: все соглашения и контракты приостановят с 30 сентября, и Julius Baer будет предоставлять ограниченные услуги. Организация попросила клиентов предоставить данные, которые позволят начать процесс закрытия банковских продуктов и перевода средств на другие счета.

В июне Швейцария присоединилась к очередным санкция Евросоюза в отношении России и ввела ограничения против 71 гражданина и 33 компаний, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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