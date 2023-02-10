Швейцария не позволила Испании отправлять свое оружие на Украину
Швейцарские власти не позволили Испании отправить Украине два 35-миллиметровых зенитных орудия производства Швейцарии, объяснив такое решение политикой нейтралитета. Об этом сообщил государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).
По словам пресс-секретаря SECO Фабиана Майенфиша, при реэскпорте швейцарского оружия страны подписывают документ о невозможности отправки вооружения в третьи государства.
Ранее сообщалось, что Швейцария близка к отказу от нейтральной позиции в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом сообщило агентство НСН.
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