Швейцария не позволила Испании отправлять свое оружие на Украину

По словам пресс-секретаря SECO Фабиана Майенфиша, при реэскпорте швейцарского оружия страны подписывают документ о невозможности отправки вооружения в третьи государства.

Ранее сообщалось, что Швейцария близка к отказу от нейтральной позиции в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом сообщило агентство НСН.

