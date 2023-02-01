Швейцария пересмотрит отношения с Россией

Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, разработанной правительством. Об этом говорится в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год.

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Так, в докладе осуждается специальная военная операция на Украине. Также там подчеркивается, что Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России.

Ранее, 25 января, сообщалось, что швейцарское правительство намерено присоединиться к девятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияШвейцария
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