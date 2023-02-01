Швейцария пересмотрит отношения с Россией
Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, разработанной правительством. Об этом говорится в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год.
Так, в докладе осуждается специальная военная операция на Украине. Также там подчеркивается, что Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России.
Ранее, 25 января, сообщалось, что швейцарское правительство намерено присоединиться к девятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru