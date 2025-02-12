Швейцария направит Украине более €1,5 млн
Новый транш на восстановление и развитие Украины в размере более €1,5 млн выделило правительство Швейцарии, сообщает «Интерфакс».
Как уточнили в швейцарском кабмине, это только первая часть помощи Киеву, общий размер которой составляет €5,3 млрд. Деньги будут направлены на восстановление сельского хозяйства и городов, на социальную и образовательную сферу Украины. Кроме того, часть средств направят на разминирование и поиск пропавших без вести.
Ранее Минобороны Швейцарии впервые подтвердило гибель своего гражданина на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru