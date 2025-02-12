Швейцария направит Украине более €1,5 млн

Как уточнили в швейцарском кабмине, это только первая часть помощи Киеву, общий размер которой составляет €5,3 млрд. Деньги будут направлены на восстановление сельского хозяйства и городов, на социальную и образовательную сферу Украины. Кроме того, часть средств направят на разминирование и поиск пропавших без вести.

Ранее Минобороны Швейцарии впервые подтвердило гибель своего гражданина на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

