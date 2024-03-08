СМИ: Швейцария и КНР призвали пригласить Россию на саммит по Украине

Швейцария и Китай настаивают на приглашение представителей России на саммит по Украине. Об этом пишет издание South China Morning Post.

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Саммит планируется провести в Швейцарии. Отмечается, что Берн и Пекин разделяют «прагматичный» взгляд на способы достижения мира.

«Формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни», - пишет издание со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

В публикации говорится, что в Китае и Швейцарии не считают реальным переговоры без участия России.

В пятницу о готовности провести мирные переговоры России и Украины объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил сожаление, что дипломатические усилия Анкары в 2022 году не дали результата, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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