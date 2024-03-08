СМИ: Швейцария и КНР призвали пригласить Россию на саммит по Украине
Швейцария и Китай настаивают на приглашение представителей России на саммит по Украине. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Саммит планируется провести в Швейцарии. Отмечается, что Берн и Пекин разделяют «прагматичный» взгляд на способы достижения мира.
«Формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни», - пишет издание со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
В публикации говорится, что в Китае и Швейцарии не считают реальным переговоры без участия России.
В пятницу о готовности провести мирные переговоры России и Украины объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил сожаление, что дипломатические усилия Анкары в 2022 году не дали результата, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Швейцария и КНР призвали пригласить Россию на саммит по Украине
- Польский сейм одобрил приостановку участия в ДОВСЕ
- Байден заявил Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу»
- Британскую актрису из сериала «Фостеры» нашли мертвой в собственном доме
- Эрдоган подтвердил планы Турции провести переговоры между РФ и Украиной
- Во Франции заявили о подготовке армии к высокоинтенсивному конфликту
- Певец SHAMAN устроил концерт в женской колонии в Подмосковье
- В Канаде демонтировали памятник бойцам дивизии СС «Галичина»
- Актера из «Возвращения Мухтара» Воеводина обманули мошенники
- «Бременские музыканты» собрали в прокате более трех млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru