Шварценеггер выразил желание баллотироваться в президенты США
15 июня 202322:04
Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в интервью порталу People заявил, что мог бы побороться за пост президента США, если бы имел на это право.
Согласно конституции США, кандидат в президенты должен родиться на территории страны. Шварценеггер в 21 год эмигрировал из Австрии.
Актер заявил, что поборется за пост главы Белого дома, если конституционный запрет снимут.
Шварценеггер ранее занял должность директора по экшену в стриминговом сервисе Netflix, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru