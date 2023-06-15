Шварценеггер выразил желание баллотироваться в президенты США

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в интервью порталу People заявил, что мог бы побороться за пост президента США, если бы имел на это право.

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Согласно конституции США, кандидат в президенты должен родиться на территории страны. Шварценеггер в 21 год эмигрировал из Австрии.

Актер заявил, что поборется за пост главы Белого дома, если конституционный запрет снимут.

Шварценеггер ранее занял должность директора по экшену в стриминговом сервисе Netflix, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СШААрнольд Шварценеггер

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