Арнольд Шварцнеггер больше не сыграет в «Терминаторе»
Арнольд Шварцнеггер заявил, что больше не вернется к роли Терминатора в одноименном фильме. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.
«Мне надоело. Миру нужно что-то еще, когда речь заходит о «Терминаторе». Кто-то должен предложить хорошую идею», - сказал актер.
Шварцнеггер признался, что с любовью относится к франшизе, которая подарила ему мировую популярность. Он назвал первые три части «Терминатора» великолепными.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заявивший об уходе из кино Кантемир Балагов начал работу над новым фильмом.
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