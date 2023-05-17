Арнольд Шварцнеггер больше не сыграет в «Терминаторе»

«Мне надоело. Миру нужно что-то еще, когда речь заходит о «Терминаторе». Кто-то должен предложить хорошую идею», - сказал актер.

Шварцнеггер признался, что с любовью относится к франшизе, которая подарила ему мировую популярность. Он назвал первые три части «Терминатора» великолепными.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заявивший об уходе из кино Кантемир Балагов начал работу над новым фильмом.

