Шутка от Лаврова: «У России есть только проблема страданий от изоляции»

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, сообщает РИА Новости.

Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС

В это время министр в шутку заявил, что единственной проблемой для РФ сейчас являются «страдания от изоляции». При этом его оппонент шутку оценил. Гейт заявил, что в переговорную российского дипломата стоит целая очередь.

Ранее Лавров заявил о возросшей роли БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РоссииСергей Лавров

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