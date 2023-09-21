Шутка от Лаврова: «У России есть только проблема страданий от изоляции»
21 сентября 202304:37
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, сообщает РИА Новости.
В это время министр в шутку заявил, что единственной проблемой для РФ сейчас являются «страдания от изоляции». При этом его оппонент шутку оценил. Гейт заявил, что в переговорную российского дипломата стоит целая очередь.
Ранее Лавров заявил о возросшей роли БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru