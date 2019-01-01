Колхоз, а не государство! Шушкевич раскритиковал стиль Лукашенко

Очередное громкое заявление прозвучало от президента Белоруссии Александр Лукашенко. Во время рабочей поездки в Гомельскую область он пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране. Глава государства также не исключил, что наказаны могут быть и члены правительства.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?» — цитирует Лукашенко пресс-служба администрации президента.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, обсуждая с НСН угрозу Лукашенко, отметил, что главе государства не подобает себя так вести.

«Невежество и хамство нашего президента приобрело угрожающие масштабы. Все, кто ему угождал, занимают посты в министерствах. И я их все давно перестал уважать, Лукашкевич же их поносит как колхозный председатель. В режиме ручного управления идет экономика. Довел до ручки страну. А такие заявления - это настоящая истерика. Я боюсь, что может произойти взрыв, нормальные люди этого терпеть не будет», - посчитал Шушкевич.

В 2018 году Лукашенко заявлял о необходимости разработать устав госслужащего. Он предполагал, что за нарушения чиновники должны уходить с должности, отправляться в тюрьму.

«Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — говорил тогда президент.

Станислав Шушкевич отметил, что лучшим применением сил Лукашенко был бы колхоз, но никак не государство.