Колхоз, а не государство! Шушкевич раскритиковал стиль Лукашенко
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии заявил НСН, что президенту страны нужно самому освоить азы экономики, а потом критиковать подчиненных.
Очередное громкое заявление прозвучало от президента Белоруссии Александр Лукашенко. Во время рабочей поездки в Гомельскую область он пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране. Глава государства также не исключил, что наказаны могут быть и члены правительства.
«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?» — цитирует Лукашенко пресс-служба администрации президента.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, обсуждая с НСН угрозу Лукашенко, отметил, что главе государства не подобает себя так вести.
«Невежество и хамство нашего президента приобрело угрожающие масштабы. Все, кто ему угождал, занимают посты в министерствах. И я их все давно перестал уважать, Лукашкевич же их поносит как колхозный председатель. В режиме ручного управления идет экономика. Довел до ручки страну. А такие заявления - это настоящая истерика. Я боюсь, что может произойти взрыв, нормальные люди этого терпеть не будет», - посчитал Шушкевич.
В 2018 году Лукашенко заявлял о необходимости разработать устав госслужащего. Он предполагал, что за нарушения чиновники должны уходить с должности, отправляться в тюрьму.
«Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — говорил тогда президент.
Станислав Шушкевич отметил, что лучшим применением сил Лукашенко был бы колхоз, но никак не государство.
«У Лукашенко есть только один метод управления: я - начальник, ты – дурак. Его решения имеют большую силу, чем законы так называемого парламента. А он неграмотный человек, не знает ни азов политологии, ни азов экономики. Он действует по-колхозному. И многим это нравилось, потому что они такого же уровня, но тех, кого он сейчас прижимает, немного иного уровня. Неплохо премьерничали, держали экономику, но не угодили…», - заметил Станислав Шушкевич.
Почти год назад во время поездки в Оршанский район Витебской области Лукашенко на совещании указал на «пофигическое отношение правительства к поручениям президента».
Президент потребовал, в частности, немедленного увольнения двух членов правительства – министра промышленности Виталия Вовка и министра строительства Анатолия Черного.
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