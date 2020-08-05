Шушкевич поддержал вывод российских военных с территории Белоруссии

Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН рассказал, как Белоруссия и Россия должны решить вопрос по российским военным базам на территории РБ.

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев выступил против размещения на территории РБ российских военных баз. Также он отметил, что необходимо и имеющиеся российские военные объекты вывести.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН заявил, что на просторах РБ не должно быть никаких иностранных военных объектов.

«Думаю, что этот вопрос нужно с Россией решать по договору. Не надо торопиться. Чужие военные базы на нашей территории, естественно, не нужны. Но повторяю, делать резкий ход – сказать «убирайтесь» - это не прилично, потому что у нас с Россией добрые отношения и нужно делать все по-хорошему, растянув этот процесс так, чтобы Россия могла закрыть этот вопрос другими способами. Наша независимость очень хлипкая и российская база создает видимость российского прессинга. Не надо делать так чтобы мы были подчиненными, а нужно иметь договор на 15-20 лет, когда эти базы будут устранены с нашей территории», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

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Дмитриев же также отметил, что он и против вступления Белоруссии в ЕС или НАТО, что в ином случае повысит уровень угрозы. Шушкевич в свою очередь отметил, что Минск должен также отказаться и от Союзного государства с Россией.

«Думаю, что ни при каких обстоятельствах Беларусь не должна вступать в НАТО и ЕС, но и не должна иметь Союзное государство с Россией. Она должна быть в состоянии вооруженного нейтралитета. Можно немного подражать Швейцарии, но мы не тянем до приличного подражания ей. Однако, не должны создавать конфликт ни на востоке, ни на западе – если вступим в Евросоюз или НАТО, то поссоримся с Россией, если продолжим Союзное государство, то рассоримся с Евросоюзом. Никому эта пустозвонная выдумка как Союзное государство не нужно. А надо со всем этим кончать разумным способом и заключать договора между независимыми государствами – Россией и Белоруссией», - заключил Станислав Шушкевич.

Ранее в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление Дмитриева, назвав его «дилетантом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияВооруженные Силы РФСтанислав Шушкевич
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