Шушкевич поддержал вывод российских военных с территории Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев выступил против размещения на территории РБ российских военных баз. Также он отметил, что необходимо и имеющиеся российские военные объекты вывести.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН заявил, что на просторах РБ не должно быть никаких иностранных военных объектов.

«Думаю, что этот вопрос нужно с Россией решать по договору. Не надо торопиться. Чужие военные базы на нашей территории, естественно, не нужны. Но повторяю, делать резкий ход – сказать «убирайтесь» - это не прилично, потому что у нас с Россией добрые отношения и нужно делать все по-хорошему, растянув этот процесс так, чтобы Россия могла закрыть этот вопрос другими способами. Наша независимость очень хлипкая и российская база создает видимость российского прессинга. Не надо делать так чтобы мы были подчиненными, а нужно иметь договор на 15-20 лет, когда эти базы будут устранены с нашей территории», - пояснил свою позицию собеседник НСН.