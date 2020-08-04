Мухин: Белоруссия идет по стопам России

Алексей Мухин: «Я так понимаю, это часть пакетного соглашения с Россией, которая вряд ли в ближайшее время будет пользоваться Минском для переброски сотрудников охранных компаний за рубеж. В свою очередь, Александр Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию. Наверное, он решил применить эту корректную форму по отношению к нему лично для объяснения, почему Россия пока избегает резких действий в отношении его режима», – отметил политолог в интервью НСН.

