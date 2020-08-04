Мухин: Белоруссия идет по стопам России
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Белоруссии стартовали президентские выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить Конституцию страны. Также в республике началось досрочное голосование на президентских выборах.
Алексей Мухин: «Безусловно, сегодня это является центральной темой. Судя по всему, Лукашенко намерен пойти тем же путем, что и пошла Россия, чтобы суверенизировать политический контент и положить основной закон страны в основу своего президентского срока. Сами же выборы – сложный процесс, который вызовет и внутренние и внешние противоречия», – сказал в эфире НСН Алексей Мухин.
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Около 170 граждан России, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании и объявили в розыск, покинули республику.
Алексей Мухин: «Я так понимаю, это часть пакетного соглашения с Россией, которая вряд ли в ближайшее время будет пользоваться Минском для переброски сотрудников охранных компаний за рубеж. В свою очередь, Александр Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию. Наверное, он решил применить эту корректную форму по отношению к нему лично для объяснения, почему Россия пока избегает резких действий в отношении его режима», – отметил политолог в интервью НСН.
ЛДПР хочет выдвинуть Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края
ЛДПР намерена выдвинуть кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева, если экс-губернатор Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы или получит запрет занимать государственные должности.
Алексей Мухин: «Такого рода осторожное поведение Владимира Жириновского говорит о том, что он предоставляет Михаилу Дегтяреву определенный карт-бланш. При этом и Жириновский, и сам Дегтярев намерены использовать поддержку федерального центра, поэтому заявления и такие острожные. А с другой стороны, путь людям Фургала в команду Дегтярева тоже не закрыт», – прокомментировал он в разговоре с НСН.
Стоун вступился за Россию
Оливер Стоун вступился за Россию. Режиссер считает, что никакого вмешательства России в президентские выборы в США не было, и все подобные обвинения являются политическими манипуляциями.
Алексей Мухин: «Оливер Стоун, действительно, и раньше доказывал и довольно убедительно, что отношение американского истеблишмента к России предвзято и никак не укладывается в рамках логики», – подытожил в беседе с НСН Алексей Мухин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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