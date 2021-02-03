Шушкевич объяснил популярность «негодяя» Лукашенко на Украине

Самым популярным иностранным лидером на Украине стал глава Белоруссии Александр Лукашенко. По данным опроса Киевского международного института социологии, ему доверяют 36% украинцев. На втором месте президент США Джо Байден (26,7%), на третьем - лидер Франции Эммануэль Макрон (26,2%).

Президенту России Владимиру Путину доверяют только 14,4% жителей Украины, а подавляющее большинство не доверяет - 79,8%.