Шушкевич объяснил популярность «негодяя» Лукашенко на Украине
Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН связал симпатии украинцев к белорусскому лидеру с успешной пропагандой, искажающей реальное положение дел.
Самым популярным иностранным лидером на Украине стал глава Белоруссии Александр Лукашенко. По данным опроса Киевского международного института социологии, ему доверяют 36% украинцев. На втором месте президент США Джо Байден (26,7%), на третьем - лидер Франции Эммануэль Макрон (26,2%).
Президенту России Владимиру Путину доверяют только 14,4% жителей Украины, а подавляющее большинство не доверяет - 79,8%.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил популярность Лукашенко на Украине.
«Думаю, это успех пропаганды. К тому же можно быть популярным в положительном и отрицательном смысле. Большего негодяя, чем Лукашенко, я не знаю. Но в Белоруссии нет ни свободного радио, ни телевидения. А там одни дифирамбы, что нет никого прекраснее в мире, чем он. Это успех белорусской пропаганды, на которую тратятся большие деньги. Потому что нет показателей, по которым можно сказать, что в Беларуси хорошо. А вот пропаганда налажена безупречно. Предприятия в стране сохраняются за счет ограбления трудящихся, низкой зарплаты, высоких налогов и страха. А за рубежом этого не видно. Должной информации о протестах в Беларуси нет», - пояснил Шушкевич.
Ранее Александр Лукашенко был признан самым популярным иностранным политиком в России. В прошлогоднем опросе ВЦИОМ он опередил экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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