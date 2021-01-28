Лукашенко пообещал защищать страну на танке и с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов защищать свою страну, если понадобится, «на танке, БМП, с автоматом в руках». Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, расслабляться нельзя ни в коем случае.

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«То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности», - сказал он в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства, добавив, что готов защищать свою страну даже «на танке, БМП, с автоматом в руках».

Ранее сегодня Лукашенко также заявил, что спецслужбы страны пресекли попытки «взрывать дома и улицы», пишут «Известия».



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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