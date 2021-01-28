Лукашенко пообещал защищать страну на танке и с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов защищать свою страну, если понадобится, «на танке, БМП, с автоматом в руках». Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, расслабляться нельзя ни в коем случае.