Кравчук раскрыл упущенную возможность сохранения СССР

По словам Кравчука, перед подписанием Беловежских соглашений в Москве политики обсуждали предложение бывшего президента РФ Бориса Ельцина создать не федеративное государство, а конфедерацию по примеру Швейцарии с постоянной ротацией президента.

Кравчук отметил, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отказался от этой мысли и через некоторое время предложил провести референдум о сохранении СССР.

«Стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — заявил Кравчук.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН ответил на обвинения в участии экс-президента в подписании Беловежских соглашений и развале СССР.

«В Конституции Советского Союза была статья, в которой говорилось, что каждый народ имеет право на самоопределение, вплоть до отделения... В Конституции СССР было соответствующее положение, народ изъявил свою волю. Воля народа, согласно нормам международного права, - высший закон... Народ не пришел и не заявил, что подписание соглашения было неправильным...К сожалению, разрушителей больше, чем строителей. Жириновский обвиняет всех – пусть посмотрит на себя в зеркало!» - сказал собеседник НСН.

