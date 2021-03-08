Кравчук раскрыл упущенную возможность сохранения СССР
Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что превращение СССР в конфедерацию помогло бы сохранить стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По словам Кравчука, перед подписанием Беловежских соглашений в Москве политики обсуждали предложение бывшего президента РФ Бориса Ельцина создать не федеративное государство, а конфедерацию по примеру Швейцарии с постоянной ротацией президента.
Кравчук отметил, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отказался от этой мысли и через некоторое время предложил провести референдум о сохранении СССР.
«Стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — заявил Кравчук.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН ответил на обвинения в участии экс-президента в подписании Беловежских соглашений и развале СССР.
«В Конституции Советского Союза была статья, в которой говорилось, что каждый народ имеет право на самоопределение, вплоть до отделения... В Конституции СССР было соответствующее положение, народ изъявил свою волю. Воля народа, согласно нормам международного права, - высший закон... Народ не пришел и не заявил, что подписание соглашения было неправильным...К сожалению, разрушителей больше, чем строителей. Жириновский обвиняет всех – пусть посмотрит на себя в зеркало!» - сказал собеседник НСН.
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