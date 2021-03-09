Горбачев-фонд прокомментировал слова Кравчука о сохранении Советского Союза

Слова первого президента Украины Леонида Кравчука об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева сохранить Советский Союз как конфедерации являются переписыванием истории. Об этом заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, пишет «РЕН ТВ».

Кравчук ранее в эфире телеканала «Украина 24» сказал, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. Он добавил, что автором такой идеи выступил президент РСФСР Борис Ельцин, который в качестве примера конфедеративного государства привел Швейцарию. При этом, как утверждает Кравчук, Горбачев отверг эту идею, сообщает «Газета.ру».

По словам Палажченко, Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе в ноябре 1991 года. «Потом эта идея была разрушена исключительно из-за желания Ельцина и других избавиться от Горбачева», – добавил руководитель пресс-центра.





