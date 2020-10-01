Шура Би-2: при СССР такого «зашквара» не было бы
Шура из группы «Би-2» прокомментировал в эфире НСН слова Горбачева о Советском Союзе.
Если бы Советский Союз был сохранен, мир сегодня был бы более стабильным, справедливым и безопасным. Такое мнение выразил первый президент СССР Михаил Горбачев.
В эфире НСН с ним частично согласился и Шура из группы «Би-2».
«Я не знаю, но, мне кажется, мировой повесткой в Советском Союзе занимались более продумано. И я не уверен, что было бы одинаково. Думаю, такого зашквара, который происходит сейчас, точно не было бы», – отметил он.
Также музыкант в эксклюзивном интервью НСН признался, что гордится тем, что происходит в Белоруссии, пожелав своим землякам терпения и сил дойти до конца в текущей протестной борьбе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и протесты в Белоруссии
- «Краснодар» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов
- Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
- Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве
- МЧС оценило ситуацию с пожарами в Воронежской области как тяжелую
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru