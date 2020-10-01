Шура Би-2: при СССР такого «зашквара» не было бы

Шура из группы «Би-2» прокомментировал в эфире НСН слова Горбачева о Советском Союзе.

Если бы Советский Союз был сохранен, мир сегодня был бы более стабильным, справедливым и безопасным. Такое мнение выразил первый президент СССР Михаил Горбачев.

В эфире НСН с ним частично согласился и Шура из группы «Би-2».

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«Я не знаю, но, мне кажется, мировой повесткой в Советском Союзе занимались более продумано. И я не уверен, что было бы одинаково. Думаю, такого зашквара, который происходит сейчас, точно не было бы», – отметил он.

Также музыкант в эксклюзивном интервью НСН признался, что гордится тем, что происходит в Белоруссии, пожелав своим землякам терпения и сил дойти до конца в текущей протестной борьбе.

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ФОТО: Фотограф: Ольга Костина
ТЕГИ:Михаил ГорбачевСССРШура Би-2
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