Штурмовик и хромая утка. Чем обернется для России смена Байдена на Трампа
Республиканцы называют Байдена «хромой уткой», при этом Трамп сменил риторику, чтобы вновь штурмовать Белый дом, сказал в эфире НСН Константин Блохин.
Возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США не улучшит отношения Вашингтона с Москвой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее бывшая первая леди США Мелания Трамп намекнула, что ее муж может рассчитывать на второй срок в Белом доме. При этом рейтинг нынешнего президента Джо Байдена упал до очередного минимума: им недовольны 56% американцев.
«Вряд ли это (президентство Трампа – прим. НСН) отразится на отношениях США с Россией, потому что сторонников их улучшения можно пересчитать по пальцам. В Америке сформировался антироссийский консенсус, практически все выступают за сдерживание РФ, а по многим вопросам позиции некоторых республиканцев еще более радикальны, чем демократов. Они критикуют Байдена за то, что он чуть ли не "хромая утка" и рекомендуют отправить американский воинский контингент воевать с Россией. Трамп извлек уроки из своего прошлого президентства, когда он вначале начал выступать за улучшение отношений с Россией и был, по сути, заблокирован Конгрессом и истеблишментом, его стали называть чуть ли не кремлевским агентом, и в итоге он начал проводить жесткую антироссийскую политику. Он прекрасно понял, что с такими идеями трудно занять политический Олимп», - сказал Блохин.
По его словам, президентские перспективы 75-летнего Трампа и 79-летнего Байдена напрямую связаны с их возрастом и здоровьем.
«Главным ограничением, как для Байдена, так и для Трампа выступает их возраст. Сейчас Трамп на фоне падения рейтингов Байдена критикует его и выглядит поживее. Но Трамп тоже в возрасте и находится в зоне риска. Коронавирус никто не отменял, и давать какие-то прогнозы проблематично, потому что здесь главное возраст и то, каким он будет к 2024 году», - отметил американист.
Блохин отметил, что Трамп поменял риторику, при этом у республиканцев нет сравнимой с ним фигуры.
«Трамп поменял риторику. Если он раньше критиковал и выступал резко против нынешнего истеблишмента, то теперь по каким-то вопросам, по той же Украине он стал очень близок к истеблишменту. Видимо, он понял, что с прежней тактикой трудно штурмовать Белый дом. У Республиканской партии сегодня нет по харизме лидеров, сравнимых с Трампом. Но все зависит от возраста и его состояния, каким он будет через два года», - подчеркнул эксперт.
При этом он признался, что не воспринимает всерьез разговоры о втором сроке Байдена.
«Касательно перспектив Байдена, когда представители Демократической партии говорят о втором сроке, я не воспринимаю это всерьез. Байдену дай Бог этот срок до конца досидеть, а все заявления о его втором сроке нацелены на то, чтобы дать уверенность демократическому электорату, что все под контролем. Демократы будут пытаться протолкнуть Камалу Харрис. Ее президентство будет зависеть от того, насколько успешным станет президентство Байдена, а он пока особой эффективности не демонстрирует, а наоборот попадает под шквал критики. Стратегия Байдена и демократов заключается в переводе стрелок на внешнего врага и на то, что во всем виноват Путин», - указал Блохин.
Он также объяснил, в каком случае отношения России с США могут улучшиться.
«Особых иллюзий испытывать не нужно. Улучшение отношений между РФ и США возможно лишь в том случае, если Америка будет нуждаться в России для решения какой-либо проблемы. Например, Сталин, который у них стал кровавым диктатором, во время Второй мировой войны был несколько раз признан Человеком года по мнению журнала Time. А пока они видят в России своего главного геополитического противника. В будущем это Китай, а на данный момент – Россия», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе говорил НСН, что инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма является политической риторикой и «пропагандистским трюком».
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