Штурмовик и хромая утка. Чем обернется для России смена Байдена на Трампа

Возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США не улучшит отношения Вашингтона с Москвой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее бывшая первая леди США Мелания Трамп намекнула, что ее муж может рассчитывать на второй срок в Белом доме. При этом рейтинг нынешнего президента Джо Байдена упал до очередного минимума: им недовольны 56% американцев.