Трамп: В Вашингтоне не знают, как вести дела с Путиным

«Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — цитирует Трампа ТАСС.

Бывший президент добавил, что нынешнее руководство «не знает ничего о психологии» и о возможных способах стабилизировать нынешнюю ситуацию.

«Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», - подчеркнул Трамп.

