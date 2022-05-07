Трамп: В Вашингтоне не знают, как вести дела с Путиным
Действующая администрация США не знает, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
«Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — цитирует Трампа ТАСС.
Бывший президент добавил, что нынешнее руководство «не знает ничего о психологии» и о возможных способах стабилизировать нынешнюю ситуацию.
«Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», - подчеркнул Трамп.
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