Трамп: В Вашингтоне не знают, как вести дела с Путиным

Действующая администрация США не знает, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

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«Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — цитирует Трампа ТАСС.

Бывший президент добавил, что нынешнее руководство «не знает ничего о психологии» и о возможных способах стабилизировать нынешнюю ситуацию.

«Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», - подчеркнул Трамп.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинДональд Трамп
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