Президент Абхазии пригрозил ввести режим ЧС из-за беспорядков
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил введения в республике режима чрезвычайной ситуации после попытка штурма президентского дворца. Также глава республики сообщил, что силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим работы.
Обращение Хаджимбы распространила его пресс-служба по итогам республиканского Совета безопасности.
Также президент призвал граждан после событий в Сухуме сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Сегодня возле президентского дворца собрались жители Абхазии, которые не признают итоги президентских выборов, прошедших 8 сентября прошлого года. В какой-то момент демонстранты сумели ворваться в здание.
Власти Абхазии расценили эти действия как попытку государственного переворота.
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