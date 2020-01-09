Президент Абхазии пригрозил ввести режим ЧС из-за беспорядков

9 января 202019:25

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил введения в республике режима чрезвычайной ситуации после попытка штурма президентского дворца. Также глава республики сообщил, что силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим работы.

Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

Обращение Хаджимбы распространила его пресс-служба по итогам республиканского Совета безопасности.

Также президент призвал граждан после событий в Сухуме сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Сегодня возле президентского дворца собрались жители Абхазии, которые не признают итоги президентских выборов, прошедших 8 сентября прошлого года. В какой-то момент демонстранты сумели ворваться в здание.

Власти Абхазии расценили эти действия как попытку государственного переворота.

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ФОТО: RIAN
ТЕГИ:АбхазияБеспорядки