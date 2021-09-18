Штраф неизбежен. В Британии опасаются французских санкций из-за срыва сделки по подлодкам
Лондону не избежать наказания от Парижа за срыв контракта по подлодкам для Австралии. Франция пытается стать новым центром в Европе.
Британский дипломат считает, что отзыв французских послов из США и Австралии на фоне потери Парижем дорогостоящего контракта на 12 субмарин с Канберрой из-за создания нового альянса AUUKUS свидетельствует об оценке ситуации Францией, сообщает Daily Mail.
«Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Великобританию лишь сообщником», — цитирует Питера Риккетса РИА Новости.
Однако, дипломат полагает, что Франция применит санкции ко всем трем странам, отобравшим у Парижа выгодный контракт.
В Париже расценивают создание альянса Австралии, Великобритании и США AUUKUS неким возвращением к эпохе Трампа, заявил сотрудник Европейского совета по иностранным делам Фредерик Грар в интервью Euronews.
«Это будет иметь последствия. Европейцам заявили, что им нечего делать в Индо-Тихоокеанском регионе. Американцы ведут себя непоследовательно, они долгое время пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идет о выборе между США и КНР, давали ему гарантию участия во всех важных делах. Это явный удар по тем стратегическим отношениям, которые французы пытаются установить в регионе. Такое партнерство было предварительным условием для заключения этого крупного контракта, который стал важной частью отношений между Австралией и Францией. Отказ от этого контракта означает, что отношения по целому ряду других областей сотрудничества находятся в опасности. Политическое доверие между двумя странами было подорвано», - считает Фредерик Граар.
Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в комментарии РБК заявил, что Париж таким образом инициирует более самостоятельные действия на уровне ЕС. А после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель претендует стать новым центром.
«Демарш французов достаточно радикален: до этого, например, они отказались участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине начала Гражданской войны, в которой Франция поддержала американских партнеров. Это серьезный сигнал о том, что Париж не устраивает уровень доверия со стороны Вашингтона», — заявил эксперт.
Напомним, в четверг стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Альянс AUUKUS призван «защищать и отстаивать общие интересы» государств в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. В ответ на эти действия, которые лишили Францию крупнейшего в истории контракта с Австралией на поставку 12 подлодок с объемом сделки в 56 млрд евро, Париж отозвал дипломатов из США и Австралии.
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