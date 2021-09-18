Штраф неизбежен. В Британии опасаются французских санкций из-за срыва сделки по подлодкам

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в комментарии РБК заявил, что Париж таким образом инициирует более самостоятельные действия на уровне ЕС. А после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель претендует стать новым центром.

«Демарш французов достаточно радикален: до этого, например, они отказались участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине начала Гражданской войны, в которой Франция поддержала американских партнеров. Это серьезный сигнал о том, что Париж не устраивает уровень доверия со стороны Вашингтона», — заявил эксперт.

Напомним, в четверг стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Альянс AUUKUS призван «защищать и отстаивать общие интересы» государств в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. В ответ на эти действия, которые лишили Францию крупнейшего в истории контракта с Австралией на поставку 12 подлодок с объемом сделки в 56 млрд евро, Париж отозвал дипломатов из США и Австралии.



