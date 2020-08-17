Лукашенко признался, что он «не святой»
Александр Лукашенко заявил, что он «не святой», а в его характере есть жесткость, но в противном случае «не было бы страны». Об этом, цитируя президента, сообщает Sputnik Беларусь.
«Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», - приводит слова Лукашенко РИА ФАН.
Кроме того, президент Белоруссии во время визита на Минский завод колёсных тягачей заявил, что выборы главы государства в стране прошли «по-цивильному». Об этом пишет агентство БелТа.
Также Лукашенко во время выступления перед рабочими заявил, что не согласится на новые выборы главы государства.
«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», - цитирует Лукашенко Tut.by.
Напомним, массовые акции протеста начались по всей Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Белоруссии Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.
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