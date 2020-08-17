Лукашенко признался, что он «не святой»

Александр Лукашенко заявил, что он «не святой», а в его характере есть жесткость, но в противном случае «не было бы страны». Об этом, цитируя президента, сообщает Sputnik Беларусь.

«Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», - приводит слова Лукашенко РИА ФАН.

Кроме того, президент Белоруссии во время визита на Минский завод колёсных тягачей заявил, что выборы главы государства в стране прошли «по-цивильному». Об этом пишет агентство БелТа.