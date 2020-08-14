Штаб Тихановской не признал итоги выборов президента Белоруссии

По мнению штаба оппозиционного кандидата, официальные данные не отражают реальный выбор граждан республики. Красулина подчеркнула, что дальнейшие действия штаба не будут зависеть от итогов выборов, которые оппозиция не признает.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

