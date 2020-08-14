Штаб Тихановской не признал итоги выборов президента Белоруссии
Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает итоги выборов, которые объявил в пятницу ЦИК, заявила агентству ТАСС ее пресс-секретарь Анна Красулина.
ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. По данным избиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной конкурент Светлана Тихановская - 10,12%.
По мнению штаба оппозиционного кандидата, официальные данные не отражают реальный выбор граждан республики. Красулина подчеркнула, что дальнейшие действия штаба не будут зависеть от итогов выборов, которые оппозиция не признает.
В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru