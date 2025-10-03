Штаб сухопутных войск НАТО открылся в 300 км от Санкт-Петербурга
3 октября 202515:16
Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе открылся в 300 км от Санкт-Петербурга - в финском городе Миккели. Об этом сообщает «Интерфакс».
Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что организация государственной обороны - один из ключевых интересов страны.
«Мы хотим... чтобы НАТО был силён в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы», - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
