Штаб сухопутных войск НАТО открылся в 300 км от Санкт-Петербурга

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе открылся в 300 км от Санкт-Петербурга - в финском городе Миккели. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин: Россию дважды не пустили в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что организация государственной обороны - один из ключевых интересов страны.

«Мы хотим... чтобы НАТО был силён в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
