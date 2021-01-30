Шрёдер раскрыл мнение большинства немцев о «Северном потоке-2»

По мнению Шрёдера, «Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность следующих поколений, потому что Германия в будущем намерена отказаться угольной и атомной энергетики.

Шрёдер также подчеркнул, что мнение немцев о российском газопроводе отличается от того, «что часто пишут печатные СМИ». По его словам, «нападки на Россию не являются мнением большинства», сообщает Газета.ru.

Немецкий политик считает, что США заинтересованы в поставках собственного, менее качественного, газа в Германию и Европу и поэтому препятствуют реализации российского проекта.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» приостановлено на фоне американских санкций против подрядчиков газопровода, которые приняты в декабре 2019 года.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал европейцев твердо защищать свои интересы перед американцами.

«Если немцы не проявят твердость, и «Северный поток-2» заглохнет, то мы потеряем какие-то деньги. Но немецкая экономика еще просядет, потому что покупать сжиженный газ из Соединенных Штатов минимум на 30% дороже. Это еще ударит по конкурентоспособности немецких товаров. Чем быстрее это поймут европейцы, и скажут американцам, что дальше так двигаться невозможно, тем будет лучше», - добавил сенатор.

