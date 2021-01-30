Шрёдер раскрыл мнение большинства немцев о «Северном потоке-2»
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (1998-2005 годы) заявил, что критичная позиция по газопроводу «Северный поток-2», которую в СМИ часто приписывают Германии, не является мнением большинства немцев. Он также призвал власти страны не рубить сук, на котором они сидят, и не отказываться от строительства газовой нитки. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post.
По мнению Шрёдера, «Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность следующих поколений, потому что Германия в будущем намерена отказаться угольной и атомной энергетики.
Шрёдер также подчеркнул, что мнение немцев о российском газопроводе отличается от того, «что часто пишут печатные СМИ». По его словам, «нападки на Россию не являются мнением большинства», сообщает Газета.ru.
Немецкий политик считает, что США заинтересованы в поставках собственного, менее качественного, газа в Германию и Европу и поэтому препятствуют реализации российского проекта.
Напомним, строительство «Северного потока — 2» приостановлено на фоне американских санкций против подрядчиков газопровода, которые приняты в декабре 2019 года.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал европейцев твердо защищать свои интересы перед американцами.
«Если немцы не проявят твердость, и «Северный поток-2» заглохнет, то мы потеряем какие-то деньги. Но немецкая экономика еще просядет, потому что покупать сжиженный газ из Соединенных Штатов минимум на 30% дороже. Это еще ударит по конкурентоспособности немецких товаров. Чем быстрее это поймут европейцы, и скажут американцам, что дальше так двигаться невозможно, тем будет лучше», - добавил сенатор.
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