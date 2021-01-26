Байден: «Северный поток-2» - плохая сделка для Европы
Президент США Джо Байден назвал газопровод «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы». Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Кроме того, в Белом доме сообщили, что власти Соединённых Штатов планируют изучить санкции против проекта газопровода, введённые администрацией предыдущего главы государства.
На минувшей неделе США расширили санкции против России, включив в список ограничений базирующиеся в РФ компании «КВТ-Рус» и «Рустанкер», участвующий в строительстве «Северного потока-2» трубоукладчик «Фортуна» и суда «Максим Горький» и «Сьерра», ходящие под флагом РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Байден в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке суверенитета Украины
- Путин поздравил Байдена со вступлением в должность президента США
- Володин заявил, что силовику, ударившему на митинге женщину, мешали исполнять обязанности
- Байден: «Северный поток-2» - плохая сделка для Европы
- Адвокаты сообщили об ухудшении состояния пострадавшей на митинге в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru