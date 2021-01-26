Байден: «Северный поток-2» - плохая сделка для Европы

Президент США Джо Байден назвал газопровод «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы». Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что власти Соединённых Штатов планируют изучить санкции против проекта газопровода, введённые администрацией предыдущего главы государства.

На минувшей неделе США расширили санкции против России, включив в список ограничений базирующиеся в РФ компании «КВТ-Рус» и «Рустанкер», участвующий в строительстве «Северного потока-2» трубоукладчик «Фортуна» и суда «Максим Горький» и «Сьерра», ходящие под флагом РФ.

