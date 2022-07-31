СМИ: Вашингтон должен убедить Киев урегулировать конфликт путем переговоров с Москвой

Американским властям следует склонить Украину к завершению конфликта с Москвой через поиск компромисса на переговорах с Россией, заявили National Interest эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон.

Аргентина, Бразилия и Мексика не стали осуждать конфликт на Украине

«Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся», — сообщили они. Отмечается, что итоговое соглашение должно учитывать интересы России.

Как подчеркнули специалисты, дальнейшая эскалация конфликта с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов.

Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден не намерен звонить российскому коллеге Владимиру Путину. Такое решение принято на данном этапе развития событий.

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ФОТО: РИА Новости
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