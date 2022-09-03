Шредер назвал бредом угрозы Зеленского захватить Крым

Украина не сможет получить Крым военным путем, считает экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом политик заявил в интервью испанской газете ABC.

«Это агония»: В Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова

По мнению Шредера, идея президента Украины Владимира Зеленского о захвате полуострова ВСУ — «это бред».

Бывший канцлер указал, что Крым оказался в составе Украины только благодаря решению советского лидера Никиты Хрущева.

«И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — подчеркнул Шредер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир ЗеленскийГерхард Шредер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры