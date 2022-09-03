Шредер назвал бредом угрозы Зеленского захватить Крым
Украина не сможет получить Крым военным путем, считает экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом политик заявил в интервью испанской газете ABC.
По мнению Шредера, идея президента Украины Владимира Зеленского о захвате полуострова ВСУ — «это бред».
Бывший канцлер указал, что Крым оказался в составе Украины только благодаря решению советского лидера Никиты Хрущева.
«И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — подчеркнул Шредер.
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