Шредер назвал бредом угрозы Зеленского захватить Крым

По мнению Шредера, идея президента Украины Владимира Зеленского о захвате полуострова ВСУ — «это бред».

Бывший канцлер указал, что Крым оказался в составе Украины только благодаря решению советского лидера Никиты Хрущева.

«И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — подчеркнул Шредер.

