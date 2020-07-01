Шредер: Аргументы санкций против «Северного потока-2» фальшивы

«Аргументы санкций фальшивы, энергетике Европы ничего не угрожает. Есть взаимная зависимость между Россией, чей госбюджет сильно зависит от поставок нефти и газа, и нами, при нашей политике климата, когда мы выходим из ядерной энергетики, нам нужно надежное снабжение природным газом», — цитируют Шредера «Известия».

По мнению Шредера, проект закона, поступивший в конгресс США, является «неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы», сообщает RT.

В МИД Германии также расценили американские санкции как вмешательство во внутренние дела Евросоюза. По мнению ведомства, их введение грозит «скоординированной политике европейских государств в отношении России, отмечает Газета.ru.

Напомним, в сенате США в проект бюджета национальной обороны решили включить дополнительные санкции, направленные против российского газопровода «Северный поток-2».

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, чем именно сможет ответить ФРГ на планируемые США санкции против «Северного потока — 2». ФРГ может поступить также, как при введенном Штатами запрете немецким компаниям торговать с Ираном, считает эксперт.

«Думаю, немцы смогут реактивировать старый закон. Когда американцы запрещали немецким фирмам торговать с Ираном, немецкое правительство поддерживало эту торговлю. Немецким фирмам не только разрешалось по закону, но их заставляли даже работать с Ираном и не подчиняться американским санкциям. Насколько все это эффективно в нынешнем мире, где США пользуются всеми своими инструментами, финансовым оружием, чтобы фактически поставить Европу на колени, насколько этот национальный закон в Германии сможет действовать — большой вопрос», —отметил немецкий политолог.

