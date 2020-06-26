США решили обложить «Северный поток-2» смягченными санкциями

В палате представителей Конгресса США предложили ввести «смягченные» санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится на сайте конгрессмена Адама Кинцингера.

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Данный законопроект будет рассматриваться одновременно с тем, что ранее подготовили в верхней палате американского парламента — Сенате. Предполагается, что вариант Конгресса будет смягчать самые жесткие меры против строительных компаний.

К примеру, в Конгрессе предлагают не вводить ограничения в отношении компаний, занимающихся инспекцией, тестированием и сертификацией газопровода, и отказаться от вступления в силу этих санкций задним числом.

Ранее сенаторы-республиканцы объявили «Северный поток-2» угрозой национальной безопасности США и подготовили проект новых санкций. В ответ Германия, которая является основным потребителем российского газа, пригрозила Вашингтону ответными санкциями, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
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