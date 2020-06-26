США решили обложить «Северный поток-2» смягченными санкциями

В Гидрометцентре рассказали о погоде на выходные

Кирилл Серебренников приговорен к условному сроку

Около 6 тысяч мест в детских садах и школах появится в новом учебном году в Москве

В Лужниках открылся спортивный праздник, посвященный Дню молодежи

Павелецкую площадь в Москве реконструируют до конца следующего года