Шор назвал присоединение Молдавии к санкциям объявлением войны своему народу

Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям будет означать объявление войны собственному народу, заявил оппозиционный политик страны Илан Шор, передает РИА Новости.

Шор отметил, что допускает такой сценарий, когда молдавские власти пойдут на это.

Глава МИД Молдавии Нику Попеску также отверг идею присоединения республики к антироссийским санкциям Евросоюза.

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Ранее власти Молдавии ужесточили контроль на границе с РФ в связи с ожиданием потока людей. В Службе информации и безопасности страны заявили, что планируют тщательно проверять въезжающих иностранцев в страну. В частности, планируется запрашивать обратные билеты и наличие средств для нахождения в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСМолдавия
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