Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за референдумов

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении новых регионов в состав РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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«Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины», - отмечается в сообщении в Telegram-канале МИД.

В ведомстве добавили, что отказываются признавать итоги референдумов в Донбассе и двух южных регионах Украины и поддерживают усилия Киева «по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», пишет РИА ФАН.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября состоялись референдумы, в ходе которых население поддержало присоединение этих регионов к России. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении новых территорий в состав страны, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумПосолМИДМолдавия
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