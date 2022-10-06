Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за референдумов

«Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины», - отмечается в сообщении в Telegram-канале МИД.

В ведомстве добавили, что отказываются признавать итоги референдумов в Донбассе и двух южных регионах Украины и поддерживают усилия Киева «по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», пишет РИА ФАН.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября состоялись референдумы, в ходе которых население поддержало присоединение этих регионов к России. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении новых территорий в состав страны, напоминает Ura.ru.

