Зеленский примет участие в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, примет участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом рассказал его пресс-секретарь Сергей Никифорова.
«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — сказал Никифоров в эфире телеканала «Общественное».
Пресс-секретарь украинского лидера лишь добавил, что «вероятнее всего, это будет онлайн-формат».
Ранее Зеленский заявил, что если на саммит G20 приедет российский лидер Владимир Путин, то он откажется от участия в мероприятии, сообщает RT.
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