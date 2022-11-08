«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — сказал Никифоров в эфире телеканала «Общественное».

Пресс-секретарь украинского лидера лишь добавил, что «вероятнее всего, это будет онлайн-формат».

Ранее Зеленский заявил, что если на саммит G20 приедет российский лидер Владимир Путин, то он откажется от участия в мероприятии, сообщает RT.