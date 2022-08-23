Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение РФ украинских территорий
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны продолжат санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС.
По его словам, Запад продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь, а кроме того, не намерен признавать присоединения к России украинских территорий.
«Любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», - заключил Шольц.
Ранее высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что присоединение отдельных территорий Украины к России осложнило бы урегулирование конфликта, сообщает RT.
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