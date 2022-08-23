Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение РФ украинских территорий

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны продолжат санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС.

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По его словам, Запад продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь, а кроме того, не намерен признавать присоединения к России украинских территорий.

«Любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», - заключил Шольц.

Ранее высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что присоединение отдельных территорий Украины к России осложнило бы урегулирование конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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