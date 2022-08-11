В Запорожье заявили о желании провести референдум в российский единый день голосования
Референдум о присоединении Запорожской области к России может пройти 11 сентября, в российский единый день голосования. Об этом рассказал глава администрации региона Евгений Балицкий в беседе с Известиями.
«Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов. <...> Поэтому пока можно говорить лишь о том, что мы начали процесс подготовки к референдуму», — отметил чиновник.
По словам Балицкого, административно Запорожье готово к проведению референдума. Пока планируется, что голосование пройдет в очном формате, однако властям региона сложно гарантировать безопасность мероприятия и территории.
Кроме того, глава администрации области отметил, что регион, Херсонская область, Луганская и Донецкая народные республики хотели бы провести референдум совместно. Однако это будет зависеть от «многих факторов», пишет Ura.ru.
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