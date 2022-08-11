В Запорожье заявили о желании провести референдум в российский единый день голосования

«Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов. <...> Поэтому пока можно говорить лишь о том, что мы начали процесс подготовки к референдуму», — отметил чиновник.

По словам Балицкого, административно Запорожье готово к проведению референдума. Пока планируется, что голосование пройдет в очном формате, однако властям региона сложно гарантировать безопасность мероприятия и территории.

Кроме того, глава администрации области отметил, что регион, Херсонская область, Луганская и Донецкая народные республики хотели бы провести референдум совместно. Однако это будет зависеть от «многих факторов», пишет Ura.ru.

