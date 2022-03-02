Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане, сообщает ТАСС.

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