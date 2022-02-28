НАТО впервые развернет элементы сил реагирования альянса
НАТО впервые развернет элементы сил реагирования альянса в рамках коллективной обороны. Об этом говорится в заявлении военного комитета.
«Оборонные планы НАТО были активированы, и в результате элементы сил реагирования альянса впервые развертываются в контексте коллективной обороны», - говорится в сообщении, размещенном на официальной сайте альянса по итогам внеочередного заседания Военного комитета НАТО по ситуации в Украине.
В сообщении отмечается, что оборонительный щит НАТО силен, готов защищать и защищать всех союзников. Отмечается, что НАТО усилило свою оборонительную позицию в восточной части Альянса, с большим количеством сухопутных и военно-воздушных сил, а также морских активов по всему району НАТО.
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