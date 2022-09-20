Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса в состав РФ

По прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН он призвал Россию вывести свои войска с украинской территории.

Также глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ не признает референдумы о вхождении Донбасса и освобождённых территорий в состав России.

«Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», - заключил Шольц.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа никогда не признает паспорта РФ, выданные в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

