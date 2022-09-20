Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса в состав РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, сообщает ТАСС.
По прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН он призвал Россию вывести свои войска с украинской территории.
Также глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ не признает референдумы о вхождении Донбасса и освобождённых территорий в состав России.
«Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», - заключил Шольц.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа никогда не признает паспорта РФ, выданные в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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