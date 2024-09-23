Шольц отказался убеждать США снять для Киева ограничения на удары вглубь России
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не будет помогать Украине в усилиях по снятию ограничений на использование поставленного западными странами дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, отметив, что у Германии есть веские причины придерживаться этой позиции.
Шольц подчеркнул, что Германия не собирается снимать ограничения на использование переданного ею оружия и указал, что это противоречит его личной позиции.
Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине способствуют эскалации и вовлекают НАТО в конфликт.
Глава МИД Сергей Лавров также отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских сил, передает «Радиоточка НСН».
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