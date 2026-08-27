Песков: России не нужна «военная эскалация», войска и так продвигаются вперед
России не нужна «военная эскалация» на Украине, Вооруженные силы страны и так продвигаются в рамках специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Bloomberg.
Представитель Кремля прокомментировал статью агентства о том, что Москва якобы готовится к усилению ударов по Украине на фоне зашедших в тупик переговоров о мирном урегулировании.
«Если вы говорите о военной эскалации, нам это просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед», - указал Песков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Украина однозначно проигрывает конфликт, это отчетливо демонстрирует динамика на фронтах.
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