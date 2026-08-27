Посольство в Непале проверяет данные о восьми пропавших после наводнения россиянах

Восемь россиян не выходят на связь после наводнения на севере Непала. Об этом заявили в посольстве РФ в Непале.

«По состоянию на 27 августа, 13.00... поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Посольство проверяет эти данные во взаимодействии с властями Непала, которые ведут поисково-спасательные работы, отмечает RT.

Ранее стало известно, что после наводнения на севере Непала оказались без связи и числятся пропавшими 826 человек. В их числе 113 граждан страны и 466 иностранцев.

