Посольство в Непале проверяет данные о восьми пропавших после наводнения россиянах
Восемь россиян не выходят на связь после наводнения на севере Непала. Об этом заявили в посольстве РФ в Непале.
«По состоянию на 27 августа, 13.00... поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Посольство проверяет эти данные во взаимодействии с властями Непала, которые ведут поисково-спасательные работы, отмечает RT.
Ранее стало известно, что после наводнения на севере Непала оказались без связи и числятся пропавшими 826 человек. В их числе 113 граждан страны и 466 иностранцев.
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