В ДТП в аэропорту Антальи пострадали пять россиян, в том числе один ребенок
Пять россиян, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП в аэропорту Антальи в Турции. Об этом рассказали РИА Новости в генконсульстве России.
Ранее СМИ сообщили об аварии с перронным автобусом с россиянами в аэропорту Антальи. ДТП произошло, когда навстречу транспортному средству выехала машина наземных служб авиагавани.
«По данным служб аэропорта, в ходе инцидента пострадали пятеро россиян, среди которых один ребенок 2023 г.р. Все они доставлены в госпиталь», - подчеркнули в генконсульстве.
У пострадавших нет серьезных повреждений, они получили ушибы, состояние стабильное. Генконсульство держит ситуацию на контроле и находится на связи с больницей и страховой компанией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На 45% больше выручки: Кинотеатры подвели итоги летнего проката‑2026
- МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата
- В ДТП в аэропорту Антальи пострадали пять россиян, в том числе один ребенок
- Паучий хейт: Кинотеатры объяснили низкий рейтинг «Колобка»
- Эксперт рассказал, как отличить качественную зимнюю шину от подделки
- Песков: России не нужна «военная эскалация», войска и так продвигаются вперед
- Во Франции два человека погибли после наезда автомобиля на толпу
- Политолог назвал причины нежелания Маска взаимодействовать с Зеленским
- Мобилизация без границ: Киев отправляет женщин на фронт и боится Северной Кореи
- Трамп ввел режим ЧП для защиты энергосистемы США от внешних угроз