В ДТП в аэропорту Антальи пострадали пять россиян, в том числе один ребенок

Пять россиян, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП в аэропорту Антальи в Турции. Об этом рассказали РИА Новости в генконсульстве России.

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Ранее СМИ сообщили об аварии с перронным автобусом с россиянами в аэропорту Антальи. ДТП произошло, когда навстречу транспортному средству выехала машина наземных служб авиагавани.

«По данным служб аэропорта, в ходе инцидента пострадали пятеро россиян, среди которых один ребенок 2023 г.р. Все они доставлены в госпиталь», - подчеркнули в генконсульстве.

У пострадавших нет серьезных повреждений, они получили ушибы, состояние стабильное. Генконсульство держит ситуацию на контроле и находится на связи с больницей и страховой компанией.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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