В ДТП в аэропорту Антальи пострадали пять россиян, в том числе один ребенок

Ранее СМИ сообщили об аварии с перронным автобусом с россиянами в аэропорту Антальи. ДТП произошло, когда навстречу транспортному средству выехала машина наземных служб авиагавани.

«По данным служб аэропорта, в ходе инцидента пострадали пятеро россиян, среди которых один ребенок 2023 г.р. Все они доставлены в госпиталь», - подчеркнули в генконсульстве.

У пострадавших нет серьезных повреждений, они получили ушибы, состояние стабильное. Генконсульство держит ситуацию на контроле и находится на связи с больницей и страховой компанией.

