Шольц заверил, что страны ЕС и НАТО не будут направлять свои войска на Украину
НАТО и страны Евросоюза (ЕС) не намерены направлять свои сухопутные войска на Украину. Об этом сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау, следует из трансляции телеканала NTV.
Он подчеркнул, что среди стран Евросоюза есть единодушное понимание, что сухопутные войска не будут отправлены на территорию Украины сейчас или в будущем.
При этом Шольц воздержался от ответа на уточняющие вопросы журналистов.
Ранее президент Франции Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя. При этом страны Евросоюза договорились о создании коалиции для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков отказался комментировать приговор сжегшему коран Журавелю
- Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности
- Шольц заверил, что страны ЕС и НАТО не будут направлять свои войска на Украину
- Представитель кандидата Харитонова нецензурно раскритиковал темы дебатов
- В Венгрии выразили протест против отправки войск на Украину
- Громкая музыка в спортзалах может негативно влиять на слух
- СМИ: В России начали отменять концерты Анны Asti
- Шойгу: Резервные батальоны подготовят в ВВО для наращивания боевых возможностей
- Массовый сбой распространился на Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp
- Лондонский особняк Фредди Меркьюри выставили на аукцион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru