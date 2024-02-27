Шольц заверил, что страны ЕС и НАТО не будут направлять свои войска на Украину

НАТО и страны Евросоюза (ЕС) не намерены направлять свои сухопутные войска на Украину. Об этом сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау, следует из трансляции телеканала NTV.

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Он подчеркнул, что среди стран Евросоюза есть единодушное понимание, что сухопутные войска не будут отправлены на территорию Украины сейчас или в будущем.

При этом Шольц воздержался от ответа на уточняющие вопросы журналистов.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя. При этом страны Евросоюза договорились о создании коалиции для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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