Шольц заверил, что страны ЕС и НАТО не будут направлять свои войска на Украину

Он подчеркнул, что среди стран Евросоюза есть единодушное понимание, что сухопутные войска не будут отправлены на территорию Украины сейчас или в будущем.

При этом Шольц воздержался от ответа на уточняющие вопросы журналистов.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя. При этом страны Евросоюза договорились о создании коалиции для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия, напоминает «Радиоточка НСН».

