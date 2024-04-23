Шольц запретил Путину цитировать Канта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия пытается безосновательно присвоить себе философа Иммануила Канта и его труды, сообщает Welt.

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По мнению немецкого политического деятеля, политика России противоречит ключевым постулатам учения Канта. В связи с этим Шольц запретил цитировать философа российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Шольц заявил, что готов поддерживать диалог с Путиным.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПолитикаВладимир ПутинШольц

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