Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным

«В этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», - сказал политик в беседе с журналистами газеты Heilbronner Stimme.

По его словам, для переговоров о мире на Украине России «следует сделать решительный шаг и вывести войска». Шольц отметил, что Путин на это не пойдет.

По информации издания New Yorker, канцлер ФРГ перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе выступил категорически против приглашения Украины в альянс, передает «Радиоточка НСН».

