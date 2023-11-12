Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
«В этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», - сказал политик в беседе с журналистами газеты Heilbronner Stimme.
По его словам, для переговоров о мире на Украине России «следует сделать решительный шаг и вывести войска». Шольц отметил, что Путин на это не пойдет.
По информации издания New Yorker, канцлер ФРГ перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе выступил категорически против приглашения Украины в альянс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять военнослужащих США погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
- Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным
- Офис Зеленского отверг предложение отказаться от части территорий
- Житель ФРГ российского происхождения погиб при осаде дома полицией
- Под Тверью произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушками
- В Москве избили двух иностранцев и похитили 5,8 млн рублей
- Экономист: ипотечный спрос на вторичную недвижимость рухнул на 30-45%
- Фигуристы Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда
- СМИ: режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь
- «Динамо» победило «Оренбург» и поднялось на третье место в таблице РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru