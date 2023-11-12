Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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«В этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», - сказал политик в беседе с журналистами газеты Heilbronner Stimme.

По его словам, для переговоров о мире на Украине России «следует сделать решительный шаг и вывести войска». Шольц отметил, что Путин на это не пойдет.

По информации издания New Yorker, канцлер ФРГ перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе выступил категорически против приглашения Украины в альянс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / @santegidionews
ТЕГИ:УкраинаПутинШольц

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