Шольц выступил против отправки немецких солдат на Украину

«Мы не хотим входить туда с нашими солдатами», — заявил Шольц.

Канцлер также не поддержал «безрассудное» предложение о создании на Украине беспилотной зоны. По словам Шольца, это будет означать, что придется сбивать воздушные суда другой страны своими самолетами, что приведет к противостоянию с Россией.

Ранее Олаф Шольц выразил уверенность, что «в предстоящее время» не произойдет конфликта между НАТО и РФ, напоминает Ura.ru.

