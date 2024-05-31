Шольц выступил против отправки немецких солдат на Украину
31 мая 202409:37
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил участие немецких военнослужащих в конфликте на Украине. Об этом сообщает Welt.
«Мы не хотим входить туда с нашими солдатами», — заявил Шольц.
Канцлер также не поддержал «безрассудное» предложение о создании на Украине беспилотной зоны. По словам Шольца, это будет означать, что придется сбивать воздушные суда другой страны своими самолетами, что приведет к противостоянию с Россией.
Ранее Олаф Шольц выразил уверенность, что «в предстоящее время» не произойдет конфликта между НАТО и РФ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru