Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу

Канцлер Германии Олаф Шольц вышел появился на публике без повязки на глазу, под которым у политика остался синяк.

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Он выступил на международной мирной встрече католического Общины святого Эгиридя. У Шольца заметны следы синяк на уровне глаза, в целом он выглядит привычно.

Канцлер с повязкой на глазу стал образом мемов в интернете, где его чаще всего выставляют в образе пирата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / @santegidionews
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