Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу

Он выступил на международной мирной встрече католического Общины святого Эгиридя. У Шольца заметны следы синяк на уровне глаза, в целом он выглядит привычно.



Канцлер с повязкой на глазу стал образом мемов в интернете, где его чаще всего выставляют в образе пирата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

