Шольц увидел в ударах по Украине и мобилизации в России «признаки отчаяния»

По словам немецкого канцлера, Германия освободилась от зависимости от российского газа и сейчас работает над снижением цен на энергоносители.

Вместе с тем, как отметил Шольц, ожидание Москвой «быстрой победы» над Киевом оказалось «фасадом, как в потемкинской деревне».

Канцлер увидел в ударах России по энергетическим объектам на Украине, также как и в «мобилизации русских мужчин на войну» «признаки отчаяния». По словам Шольца, такие действия России только укрепят единство и решимость Украины и ее партнеров.

В июле Олаф Шольц не исключил, что боевые действия на Украине могут продолжаться годами.







