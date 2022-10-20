Шольц увидел в ударах по Украине и мобилизации в России «признаки отчаяния»
В ударах России по Украине и частичной мобилизации читаются «признаки отчаяния». Об этом во время выступления в бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.
По его мнению, Россия не сможет сломить единство западных стран по ситуации вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин ошибается, считая Европу слабой, сказал Шольц.
По словам немецкого канцлера, Германия освободилась от зависимости от российского газа и сейчас работает над снижением цен на энергоносители.
Вместе с тем, как отметил Шольц, ожидание Москвой «быстрой победы» над Киевом оказалось «фасадом, как в потемкинской деревне».
Канцлер увидел в ударах России по энергетическим объектам на Украине, также как и в «мобилизации русских мужчин на войну» «признаки отчаяния». По словам Шольца, такие действия России только укрепят единство и решимость Украины и ее партнеров.
В июле Олаф Шольц не исключил, что боевые действия на Украине могут продолжаться годами.
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